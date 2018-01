Cinegrafista da Associated Press é assassinado Um cinegrafista da Associated Press Television News (APTN) foi assassinado neste sábado, quando filmava um confronto entre soldados israelenses e palestinos que atiravam pedras e bombas de gasolina contra os militares em Nablus, na Cisjordânia. Médicos de um hospital da cidade disseram que Nazeh Darwazeh, de 43 anos, morreu devido a um tiro na cabeça. Testemunhas afirmam que ele foi baleado por um soldado israelense. Militares de Israel alegam que havia uma troca de tiros na área e "não estava claro quem disparou o tiro que causou a morte" do cinegrafista. Darwazeh trabalhava para a APTN havia dois anos. Ele deixa mulher e cinco filhos. "Nazeh era um cinegrafista corajoso que trabalhava sem medo para garantir que os acontecimentos de Nablus fossem levados a todo o mundo", disse Nigel Baker, diretor de conteúdo da APTN. "Exigimos uma investigação completa e rápida pelas forças israelenses para que se determine quem causou essa morte desnecessária." De acordo com Hassan Titi, um cinegrafista da Reuters que filmava os eventos ao lado de Darwazeh, "um soldado israelense veio de trás de um tanque e disparou em nossa direção". Outra testemunha, Sami al-Assi, cinegrafista de uma emissora local, declarou: "os israelenses o acertaram e miraram especialmente contra nós."