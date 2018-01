Cinegrafista iraquiano da ABC entre os 6 mortos no Iraque Tropas dos Estados Unidos e guerrilheiros travaram hoje uma intensa batalha no centro da inquieta cidade de Faluja, resultando na morte de cinco iraquianos e de um fuzileiro naval americano. Entre os mortos estava um cinegrafista trabalhando para a rede americana ABC. Perto de Tikrit, norte de Bagdá, quatro agentes da defesa civil iraquiana e três supostos rebeldes morreram durante uma operação de forças de segurança do Iraque e soldados dos Estados Unidos. Vinte e um supostos guerrilheiros foram capturados. Imagens da Associated Press Television News mostraram tropas americanas em Faluja carregando um companheiro numa maca pouco depois de uma explosão durante os enfrentamentos. Militares dos EUA confirmaram em Bagdá que um fuzileiro naval morreu e diversos ficaram feridos nos combates em Faluja, que tem resistido a esforços americanos para pacificar a cidade desde a derrubada de Saddam Hussein um ano atrás. Esta semana, os fuzileiros navais dos EUA assumiram a autoridade em Faluja, antes entregue à 82ª Divisão Aerotransportada do Exército. A cidade situada às margens do Rio Eufrates fica no chamado "triângulo sunita", onde a resistência à ocupação americana é incessante. Testemunhas relataram que intensos disparos e explosões ocorreram quando fuzileiros navais entraram no centro da cidade. Nos últimos meses, tropas americanas raramente se aventuravam no centro de Faluja, uma das áreas mais perigosas do Iraque para os soldados dos EUA. Um fotógrafo da AP viu dois rebeldes com roupas civis disparando um morteiro e outro preparando para disparar uma granada propelida por foguete. Durante todo o dia a cidade ficou deserta, com lojas fechadas e os moradores optando por ficar dentro de casa. Tropas dos EUA bloquearam uma entrada da cidade. Em Nova York, o presidente da ABC News, David Westin, identificou o cinegrafista morto como sendo o freelancer iraquiano Burhan Mohammed Mazhour, que trabalhava para a ABC em Faluja há dois meses. "Ele morreu de ferimentos de bala enquanto cobria o tiroteio", disse Westin num comunicado. "Estamos tentando confirmar todos os detalhes envolvendo sua morte e pedimos aos militares dos EUA por uma investigação." Médicos iraquianos afirmaram que Mazhour foi baleado na cabeça. Não foi possível saber imediatamente quem foi o responsável pelo disparo. O médico Diyaa al-Jumailee afirmou num hospital de Faluja que quatro outros iraquianos morreram e seis ficaram feridos. Testemunhas disseram que entre os mortos estavam um lojista, um cliente e dois pedestres. Também hoje, a revista Time anunciou que um tradutor iraquiano trabalhando para a publicação em Bagdá, Omar Hashim Kamal, foi morto a tiros. Kamal foi baleado na quarta-feira por desconhecidos e morreu hoje. Mais cedo este mês, um tradutor iraquiano trabalhando para a Voz da América foi morto a tiros junto com sua irmã e sua mãe. Os assassinatos parecem ser parte de uma campanha de insurgentes para intimidar iraquianos que trabalham para companhias estrangeiras e para as forças de ocupação. No norte do Iraque, nas proximidades de Kirkuk, quatro pessoas que iam para um casamento morreram quando o veículo em que viajavam passou sobre uma mina antitanque. A explosão na cidade de Shwan também feriu 12 pessoas. Guerrilheiros fizeram hoje vários disparos de morteiros contra uma base militar dos EUA no aeroporto de Kirkuk, mas ninguém ficou ferido. Na noite de quinta-feira, autoridades conseguiram debelar um incêndio num poço de petróleo a oeste de Kirkuk, explodido no dia anterior por insurgentes. Kirkuk é uma das principais regiões petrolíferas do Iraque. Um oleoduto na sulista Basra também pegou fogo hoje, mas não se sabia exatamente o que havia causado o incêndio. Enquanto isso, chegou hoje a Bagdá uma equipe eleitoral da Organização das Nações Unidas (ONU), que irá ajudar no processo de seleção de um governo interino iraquiano que receberá a soberania das forças de ocupação em 30 de junho.