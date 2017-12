Cinema é incendiado no Iraque Homens armados atearam fogo a um cinema na cidade de Samawah, onde estão estacionadas tropas holandesas e japonesas. Não há notícia de ferimentos graves, segundo a agência Kyodo News, do Japão. Quatro homens mascarados - que, segundo a polícia iraquiana, talvez sejam extremistas islâmicos revoltados com o conteúdo dos filmes exibidos - incendiaram o local depois de espancar o projetista e expulsar o público da sala.