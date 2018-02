Cingapura aprova pesquisa com embriões humanos clonados O governo de Cingapura anunciou hoje que permitirá a clonagem de embriões humanos para certos projetos de pesquisa. Segundo o vice-primeiro-ministro Tony Tan, com a aprovação de uma série de recomendações feitas pela Comissão de Assessoria em Bioética, o governo espera que as empresas locais tomem a dianteira nas pesquisas sobre células-tronco, que poderiam resultar tanto em lucros como em curas para diversas doenças. As novas normas permitirão aos cientistas clonarem embriões humanos e extraírem deles células-tronco, o que poderá revolucionar o tratamento de uma ampla gama de doenças. Alguns grupos científico locais são contrários a todo o tipo de pesquisa com células-tronco.