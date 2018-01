Cingapura e Malásia adotam medidas contra gripe avícola O governo de Cingapura ordenou que todos os trabalhadores de granjas vistam roupas de proteção e restrinjam a movimentação de pessoas numa tentativa de evitar que a influenza aviária chegue ao país. "As fazendas estão registrando a entrada e saída de veículos e pessoas em suas instalações", disse um representante do Departamento de Agricultura e Veterinária. "Apenas funcionários da fazenda e aquelas pessoas que têm negócios a fazer poderão entrar na propriedade", segundo o comunicado. O Japão anunciou hoje que suspendeu as importações de carne de frango da Indonésia, onde a doença também foi confirmada em milhões de aves. Na Malásia, autoridades insistiram hoje que não há sinais da doença no plantel de frangos local e que estão tomando medidas para evitar um futuro contágio. O ministro da Agricultura malaio, Muhyiddin Yassin, impôs um embargo total às importações de carne e derivados de frangos da Tailândia.