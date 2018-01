Cingapura mata gatos de rua para conter Sars O governo de Cingapura está matando os gatos que vivem nas ruas do país como parte de uma campanha que promove em razão da epidemia de sindrome respiratória aguda severa (Sars), a pneumonia atípica. Pesquisadores de Hong Kong anunciaram na sexta-feira que um pequeno mamífero, o gato almiscareiro, pode ter transmitido a Sars para os seres humanos. No sul da China, local em que foi detectado o vírus pela primeira vez, o gato almiscareiro é considerado um prato sofisticado. No entanto, os gatos mortos em Cingapura são domésticos, que vivem nas ruas. As autoridades estimam que mais de 80 mil gatos estejam nas ruas de Cingapura. Nos primeiros dois dias de campanha, 55 gatos foram sacrificados. Grupos ligados à defesa dos animais pediram às autoridades que reconsiderem a campanha contra os felinos. A doença causou até agora 31 mortes no país e 206 pessoas foram infectadas. Já em Hong Kong, a administração local disse que nas últimas 24 horas não foi registrado um só caso novo de Sars. É a primeira vez que isto ocorre desde o final de março, quando os casos da doença passaram a ser contabilizados diariamente. Até agora, 262 morreram da enfermidade causada pelo coronavírus e 1724 pessoas foram infectadas. Alguns funcionários e jornais locais se mostraram eufóricos neste sábado após a OMS levantar a recomendação de suspender as viagens para o território autônomo da China. Na China continental, autoridades relataram mais cinco mortes e 34 novos casos de infectados. E em Toronto, no Canadá, administradores sanitários disseram que um aparente caso de Sars que não foi diagnosticado em um hospital teria infectado no final de abril trabalhadores da saúde e outros pacientes e seus familiares. De imediato, o governo local impôs restrições especiais para o atendimento de emergência na cidade canadense e aconselhou centenas de pessoas a permanecerem de quarentena por dez dias.