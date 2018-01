Cingapura usa fotos de doença para afastar jovens de sexo Imagens de partes de corpos desfigurados por doenças sexualmente transmissíveis serão exibidas para estudantes de Cingapura, numa nova campanha para mantê-los distantes do sexo ocasional, afirmou hoje o governo. Fotografias coloridas de pessoas infectadas por gonorréia e sífilis dominam um panfleto que será distribuído, a partir de janeiro, para todos os estudantes do terceiro ano da escola secundária, que normalmente têm 15 anos, disse Leona Lo, porta-voz da Comissão de Promoção da Saúde, um órgão do governo.