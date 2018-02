Cinquenta pessoas monitoradas em Dallas devido ao ebola

O comissário de Saúde do Texas, David Lakey, afirmou nesta sexta-feira que todos estão se encontrando com profissionais de saúde e tendo suas temperaturas monitoradas diariamente e até o momento não mostraram sintomas do vírus. Dez pessoas foram classificadas com "alto risco" de contaminação e estão sendo monitoradas mais de perto.

Profissionais de saúde inicialmente contactaram 100 pessoas que tiveram contato direto com o paciente Thomas Eric Duncan ou pessoas próximas a ele. Equipes estão trabalhando na descontaminação do apartamento em Dallas onde Duncan ficou antes de ser hospitalizado no domingo. Fonte: Associated Press.