Cinzas de Fidel serão levadas em percurso simbólico da Revolução Cubana

HAVANA - Pouco após a morte do líder da Revolução Cubana, Fidel Castro, foi constituída uma "Comissão Organizadora do Comitê Central do Partido, do Estado e do governo para as honras fúnebres" do líder, segundo o Conselho de Estado de Cuba.

O órgão informou que a transferência das cinzas do líder de Havana, onde ele vivia, para Santiago de Cuba, sua província natal, começará na quarta-feira e terminará até o dia 3 de dezembro, seguindo um percurso "que lembra a Caravana da Liberdade", realizado em janeiro de 1959.

Na chegada das cinzas a Santiago, haverá um "ato de massas" na Praça Antonio Maceo, e a cerimônia fúnebre acontecerá no dia seguinte, no cemitério de Santa Ifigenia. Ao todo, serão nove dias de luto em Cuba pela morte do líder.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em nota, o governo cubano informou uma série de eventos em homenagem a Fidel Castro. Antes do trajeto com as cinzas, a população poderá prestar homenagem no memorial José Marti, em Havana. / REUTERS, EFE e AFP