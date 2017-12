Cinzas de Pinochet são levadas para fazenda da família Familiares do ex-ditador chileno Augusto Pinochet transportaram nesta quarta-feira as cinzas do general para uma fazenda particular na costa do Chile. Pinochet morreu no último domingo, aos 91 anos, e na noite desta terça-feira foi cremado. Após a cerimônia fúnebre, realizada na Escola Militar de Santiago, o corpo do ex-ditador foi carregado em um helicóptero do Exército até o balneário de Concón, região próxima a Viña del Mar. Em um cemitério particular, Pinochet foi cremado na presença de seus filhos. Por volta da meia-noite, o processo foi concluído e as cinzas foram trasladadas por seus familiares até a fazenda Los Boldos, a 120 quilômetros de Santiago, onde Pinochet passava a maior parte do tempo em seus últimos anos de vida. De acordo com informações oficiais, os restos mortais do ex-ditador permanecerão na capela construída no local onde está prevista a realização de uma missa nesta quarta-feira com a presença dos parentes mais próximos do general.