Cinzas de vulcão chileno chegam ao Brasil

As cinzas do vulcão chileno Calbuco, que entrou em erupção duas vezes na terça e na quarta-feira, chegaram ontem a Buenos Aires na forma de uma névoa dispersa que passou despercebida à população, mas levou ao cancelamento de voos por algumas companhias. Segundo o Centro de Avisos de Cinzas Vulcânicas argentino, as partículas rumam com pouca força para Uruguai e Rio Grande do Sul.

Nos dois principais aeroportos de Buenos Aires, o Aeroparque e ao internacional, de Ezeiza, a maioria dos voos partiu e chegou normalmente. Por precaução, a American Airlines cancelou três de seus quatro voos que chegariam de manhã, o que levou à suspensão dos voos de regresso. Air France e Delta também alteraram sua programação e a United desviou para São Paulo uma rota Houston-Buenos Aires. Os aeroportos da região de Bariloche e Neuquén estão fechados desde a primeira erupção. Embora as cinzas não sejam tóxicas, podem causar danos às turbinas das aeronaves.