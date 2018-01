Cinzas de vulcão cobrem a capital do Equador Uma camada de cinzas expelida pelo vulcão Reyentador cobriu a cidade de Quito, capital do Equador. A atividade vulcânica, que pegou o país de surpresa, começou fraca na manhã deste domingo e se intensificou ao longo dia. A população evitou as ruas e muitos usavam máscaras. Por causa do excesso de lodo formado pelas cinzas e pela chuva que se acumulou nas vias públicas, tornando-as escorregadias, o transporte coletivo foi reduzido, o Aeroporto de Quito permanece fechado desde a manhã e as estradas estão bloqueadas. Falta energia em alguns pontos da cidade e as aulas escolares desta segunda-feira foram suspensas. Nas rádios e nas TVs, as autoridades pedem tranqüilidade à população. Durante toda a semana passada até este sábado, a capital equatoriana hospedou ministros e vice-ministros de Comércio e de Relações Exteriores que participaram da VII Reunião Ministerial da Área de Livre Comércio das Américas (Alca). As autoridades e equipes que viajariam neste domingo de volta a seus países de origem não puderam deixar o País. No aeroporto, não há informações sobre quando os vôos serão retomados. As cinzas apresentam riscos para o funcionamento das turbinas e para as decolagens. A pista está extremamente escorregadia. O vulcão Reyentador está localizado a cerca de 100 quilômetros ao norte da capital, e, de acordo com as autoridades locais, apesar da repentina atividade vulcânica, não há riscos de a lava chegar a Quito, que abriga dois milhões de habitantes. A última vez que o Reyentador expeliu cinzas foi na década de 70. Nas áreas mais próximas ao Reyentador, segundo o depoimento de moradores, sente-se um forte cheiro de enxofre. O vulcão está expelindo lava, mas não atingiu as vilas. As comunicações, a eletricidade e o fornecimento de água estão interrompidos na região do Reyentador.