Cinzas de vulcão encobrem Cidade do México As cinzas do vulcão Popocatepetl turvaram hoje o céu da Cidade do México e o que era um belo sábado de sol virou um dia de muita poeira e pouca luz. O vulcão, cerca de 5,5 mil metros acima do nível do mar, entrou em atividade pela manhã, liberando uma nuvem de três quilômetros de cinzas. Os ventos espalharam a pluma e, à tarde, as partículas já encobriam o céu da capital mexicana, que fica a 65 quilômetros do vulcão. Conforme o Centro Nacional de Prevenção de Desastres, o evento não causou maiores danos e foi mantido ao longo do dia um "alerta amarelo fase 2", que impede as pessoas de chegarem a menos de 12 quilômetros da cratera.