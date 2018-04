Cinzas do vulcão podem chegar ao Canadá

Meteorologistas britânicos afirmam que as cinzas do vulcão Eyjafjallajoekull podem atingir a costa leste do Canadá nesta segunda-feira durante o dia.

Segundo o instituto britânico de meteorologia Met Office, a nuvem deve chegar à costa leste do país com altitude inferior à que tem sido registrado na Europa, causando menos transtornos à aviação civil.

O escritório prevê, no entanto, que no final do dia as cinzas que chegarem ao Canadá vão novamente se deslocar para o leste em direção ao Atlântico.

A imprensa canadense noticiou que, por precaução, alguns voos domésticos já estão sendo cancelados no país.

A companhia Air Canadá cancelou voos partindo da província de Newfoundland, que fica no extremo leste do país.

Segundo o jornal canadense The Globe and Mail, nove de treze voos saindo de Newfoundland foram cancelados.

A agência Environment Canada alerta que há 30% de chances de a nuvem afetar o espaço aéreo em cidades da província de Newfoundland.

Uma porta-voz da Air Canada disse ao jornal que está alertando seus passageiros sobre a possibilidade de cancelamentos e atrasos no país.