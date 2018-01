Cisjordânia é lugar mais perigoso para jornalistas A Cisjordânia é o local mais perigoso do mundo para os jornalistas que fazem a cobertura do conflito, segundo um relatório divulgado nesta sexta-feira pelo Comitê de Proteção aos Jornalistas, baseado nos EUA, que acusou principalmente os militares israelenses, mas também os militantes palestinos, de prejudicarem o trabalho da mídia. Durante a operação de Israel na Cisjordânia, repórteres foram alvejados por soldados israelenses, afirmou o grupo. "O Exército israelense tem usado de ameaças, intimidação e, em alguns casos, força potencialmente letal para evitar que jornalistas cubram suas operações militares", escreveu o comitê. Soldados dispararam com munição real contra repórteres, detiveram vários deles e confiscaram filmes e credenciais. Outro grupo, Repórteres Sem Fronteira, exigiu, nesta sexta-feira, que Israel liberte sete jornalistas palestinos detidos durante a recente operação militar na Cisjordânia. O paradeiro de alguns jornalistas palestinos detidos por soldados israelenses é desconhecido, segundo o grupo. "Pedimos a você para parar de atacar jornalistas, especialmente os palestinos", disse o secretário-geral do RSF, Robert Menard, numa carta ao primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon. O Comitê de Proteção aos Jornalistas criticou o Estado judeu por recusar-se a dar credenciais a jornalistas palestinos, o que os tem impedido de cobrir as ações militares em muitas áreas da Cisjordânia. Pelo menos 70 empregados palestinos da mídia estrangeira foram afetados pela decisão, que dificulta a passagem deles por bloqueios rodoviários do Exército israelense, disse a Associação da Imprensa Estrangeira, que representa os jornalistas na área. O Comitê de Proteção aos Jornalistas também criticou o Exército de Israel por atacar repetidamente as estações de rádio e televisão da Autoridade Palestina "em violação da lei humanitária internacional". O Exército de Israel também restringiu a cobertura na Cisjordânia durante sua recente operação militar ao declarar várias áreas como zonas militares fechadas. Um porta-voz do governo israelense, Gideon Meir, alegou que Israel não tem escolha senão manter jornalistas fora de algumas áreas onde está combatendo palestinos. "Não é política do Exército de Israel nem do governo israelense intimidar jornalistas, pelo contrário", garantiu Meir. "Quando você tem uma guerra, você tem de garantir que você pode lutar e que você não tenha jornalistas se expondo a perigos". Meir disse que o Exército estava investigando casos nos quais soldados dispararam contra jornalistas, que, para ele, foram "exceções". Meir não quis comentar sobre porquê jornalistas palestinos não têm recebido credenciais, mas autoridades já haviam dito que Israel não impede que a mídia contrate quem quer que queira. O relatório também acusa militantes palestinos de intimidarem jornalistas e confiscarem à força filmes de "imagens desfavoráveis". Os nove outros locais nomeados pelo Comitê de Proteção aos Jornalistas como perigosos para a prática do jornalismo são Colômbia, Afeganistão, Eritréia, Bielo-Rússia, Mianmá, Zimbábue, Irã, Quirguistão e Cuba.