Cisjordânia: explosão deixa 8 feridos Oito pessoas ficaram feridas ontem à noite em conseqüência da explosão de uma bomba em um edifício residencial na cidade de Nablus, na Cisjordânia, segundo informações de fontes palestinas. De acordo com os policiais, o impacto da explosão, que teria sido acidental, destruiu um apartamento que servia de laboratório onde os militantes fabricavam e armazenavam bombas. Entre os feridos estão duas crianças, uma de um mês de idade e outra de quatro anos, supostamente sobrinhas do suspeito de ser um dos fabricantes das bombas, e um homem de 70 anos. Junto aos destroços, a polícia encontrou vários explosivos e materiais utilizados na fabricação dos artefatos. A polícia também prendeu quatro homens, que ficaram feridos, suspeitos de pertencerem ao grupo militante Hamas. O principal suspeito foi identificado como Oudeh Dakrory. Criado em 1987, o grupo militante Hamas se opõe as negociações de paz com Israel. Seu braço militar, a brigada Izz el-Deen al-Qassam, promoveu uma série de atentados suicidas à bomba em Israel provocando a morte de dezenas de pessoas.