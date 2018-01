Cisjordânia: palestino é encontrado morto O cadáver de um palestino morto durante troca de tiros com soldados israelenses foi encontrado nesta segunda-feira de manhã na zona norte de Jenin, ao norte da Cisjordânia, segundo informações de fontes médicas palestinas. Ussama Najhahia, de 20 anos, foi atingido na cabeça por vários disparos. Desde o início da intifada, em 28 de setembro, cerca de 434 pessoas já morreram na onda de violência que atinge o Oriente Médio, a maioria palestinos. Ontem de manhã, um extremista palestino matou três israelenses e feriu pelo menos 68 pessoas em um ataque suicida em uma rua movimentada na cidade costeira de Netanya, no norte de Israel. Revoltada com o ataque, a multidão tentou linchar um operário palestino que passava pelo local, mas foi impedida pela polícia. Temendo novos atentados, a polícia israelense posicionou o máximo de suas forças ao longo da linha de separação entre Cisjordânia e Israel. "Preparamos o máximo de nossas forças, utilizando todos os policiais, inclusive os que ainda estão em formação, chamando voluntários e pedindo ajuda ao Exército´, disse o chefe de polícia Shlomo Aharonishki.