Cisjordânia: palestinos mortos e soldado israelense ferido Pelo menos dois palestinos morreram e um soldado israelense ficou gravemente ferido durante um tiroteio registrado em uma aldeia palestina ao norte da Cisjordânia, informam fontes oficiais israelenses. Segundo fontes militares consultadas pela EFE, o tiroteio ocorreu durante uma operação do exército israelense numa aldeia palestina para prender um miliciano procurado pelos organismos de segurança. As fontes não informaram a identidade do suspeito nem a que organização pertencia, mas indicaram que houve um confronto armado entre soldados israelenses e milicianos. Meios de comunicação israelenses disseram que o tiroteio ocorreu na aldeia de Rejan, aparentemente quando os militares israelenses cercavam uma casa onde um suspeito estaria refugiado.