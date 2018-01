Citibank apóia reestruturação na Argentina O presidente do Citibank no Brasil, Gustavo Marin, disse que o banco vai apoiar a reestruturação da dívida argentina. Segundo ele, a instituição está no país vizinho há 87 anos e o crescimento da Argentina representa também o crescimento do Citibank. "Teremos uma atitude construtiva e de apoio ao governo argentino", afirmou. Marin não quis comentar se a oferta de um teto de juros de 7% ao ano para a renegociação da dívida agrada ao Citibank.