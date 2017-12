Citibank nega desaparecimento de diretor A assessoria de Imprensa do Citigroup informou nesta quinta-feira à tarde que houve um engano na lista divulgada pelo Consulado do Brasil nos Estados Unidos de que entre os 17 brasileiros desaparecidos no atentado terrorista do último dia 11 estaria o diretor do Citibank Brasil, Lywal Salles. Segundo a assessoria o diretor no dia 11 encontrava-se no Brasil e já teria ligado para o Itamaraty pedindo a correção da lista de desaparecidos.