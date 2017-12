Civil americano é morto a tiros no Iraque A embaixada dos Estados Unidos no Iraque informou nesta quinta-feira que um de seus empregados civis morreu em ataque ocorrido em Bagdá, fora da fortificada zona verde, onde ficam a embaixada americana e a sede do governo iraquiano. James Mollen estava em um veículo quando foi atacado a tiros na tarde de quarta-feira. Mollen, especialista em educação, era assessor dos ministros de Educação e Educação Superior do Iraque.