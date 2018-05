Civil tailandês morre em ataque do Camboja Um civil tailandês morreu durante um ataque do Camboja à Tailândia, elevando para 14 o número de mortos no conflito fronteiriço entre os países, iniciado na sexta-feira na região dos templos de Ta Moan e Ta Krabey, disputada por ambas as nações. Cada lado acusa o outro de ter iniciado os confrontos, que já levaram ao deslocamento de dezenas de milhares de refugiados. As negociações estavam paralisadas ontem. Partes da fronteira entre Tailândia e Camboja nunca foram formalmente demarcadas.