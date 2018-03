Civis atravessam fronteira das Coréias por terra As Coréias do Norte e do Sul abriram pela primeira vez, nesta sexta-feira, a fronteira terrestre para que vários ônibus com turistas sul-coreanos visitem a Coréia do Norte. O grupo, com aproximadamente 500 pessoas, irá em direção ao monte Kumgand através de uma rota aberta na costa leste da península. A TV sul-coreana exibiu os fogos de artifícios que foram lançados no momento que o comboio de 20 ônibus entrou na Coréia do Norte em meio a uma paisagem de neve. A estrada é a primeira aberta entre os dois países desde o fim da Guerra da Coréia, em 1953. Até agora, os turistas só tinham acesso para o outro lado da fronteira por via aérea ou marítima.