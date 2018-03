Civis estão sendo mortos no leste do Congo, diz ONG Com o Exército congolês ocupado lutando contra um grande grupo rebelde, novas milícias apareceram e as antigas reorganizaram-se, matando centenas de civis indefesos no leste do país, disse a ONG humanitária internacional Oxfam. "Grandes porções do leste caíram no caos, sem governo e segurança", disse Elodie Martel, diretor da Oxfam no Congo.