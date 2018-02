Civis sírios ficam presos em campo de refugiados com confronto de militantes

O campo de Yarmouk é um dos distritos mais densos de Damasco e habitado principalmente por refugiados palestinos que chegaram à Síria após a criação de Israel, em 1948. Localizado no sul da capital síria, o campo se encontra a alguns quilômetros do centro da cidade. Antes da infiltração de militantes nesta semana, cerca de 18 mil civis, incluindo 3.500 crianças, viviam no local, protegidos por forças pró-governo e milícias.

A situação do campo piorou no início do mês, quando Aknaf Beit al-Maqdis, um grupo de oposição ligado ao grupo militante Hamas e baseado no campo, prendeu dezenas de militantes rivais em resposta ao assassinato de Yahya al-Hourani, autoridade do Hamas na Síria. A maioria dos presos pelo Aknaf tem ligação com o Estado Islâmico.

Em resposta, apoiadores do Estado Islâmico facilitaram a entrada de militantes do grupo em Yarmouk. Relatos deste domingo indicam que o grupo já controla o sul do campo, enquanto Aknaf e seus aliados permanecem na região central. Facções palestinas e milícias pró-regime controlar o norte do campo, que é mais próximo do centro de Damasco. Fonte: Dow Jones Newswires.