Civis tentam impedir que tropas se aproximem de mesquita Um enraivecida multidão de muçulmanos xiitas iraquianos impedia nesta quinta-feira que uma patrulha de soldados americanos da 101ª Divisão Aerotransportada se aproximasse da Mesquita de Ali, em Najaf, 160 quilômetros ao sul de Bagdá. A mesquita é um dos locais mais sagrados da seita islâmica xiita. Cerca de 200 pessoas, enfurecidas e agitando os braços, bloquearam a rua que dá acesso à mesquita. Os soldados armados que se dirigiam à casa do líder xiita local, ao lado da mesquita, detiveram-se na frente da multidão e, logo depois, receberam ordem para retirar-se. As tropas entraram em Najaf nesta quarta, em meio à marcha do sul para a capital iraquiana, Bagdá. Depois de invadir a cidade, os soldados da coalizão acusaram milicianos fedayn, pró-Saddam Hussein, de disparar do interior da mesquita. Os militares americanos foram então instruídos a não responder aos disparos. O Comando Central das forças da coalizão informou nesta quinta que unidades das forças especiais invadiram nesta quarta-feira à noite um palácio usado como residência de veraneio por Saddam Hussein, onde se apoderaram de vários documentos, mas não encontraram nenhum dirigente iraquiano. O comando exibiu um vídeo no qual é vista a incursão à residência, conhecida como Palácio Thartar, localizado a 90 quilômetros de Bagdá. Na região próxima de Basra, no sul, tropas britânicas invadiram outro palácio, pertencente a Ali Hassan al-Majid, conhecido como "Ali, o Químico", um dos mais próximos assessores de Saddam. Em Kut, 160 quilômetros à sudeste de Bagdá, tropas americanas enfrentam duas divisões da Guarda Republicana, a Adnan e a Al-Nida, que estariam cercadas nas imediações da cidade. O Ministério de Informação iraquiano reconheceu que existem "duros combates" em Kut. "Infligimos importantes perdas e matamos um grande número deles", afirmou o ministro Mohamed Said al-Sahaf. Ainda de acordo com o regime iraquiano, "os fedayn destruíram na noite de quarta-feira três tanques e um veículo de transporte de tropas, e repeliram um ataque inimigo em Muzana (mais ao sul), onde destruíram hoje (quinta) um tanque e derrubaram um avião".