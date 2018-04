Clarín: Kirchner pode deixar chefia do partido Peronista O ex-presidente argentino Néstor Kirchner deve renunciar hoje ao comando do Partido Justicialista (Peronista), segundo uma emissora de televisão local. O jornal "Clarín" também confirmou a notícia. O diário afirma que o anúncio da saída de Kirchner da liderança do partido poderia ser feito a qualquer momento. Kirchner deve ser substituído pelo governador da província de Buenos Aires, Daniel Scioli, de acordo com a imprensa local. Scioli é bastante próximo do ex-líder do país.