Clark se aproxima de Dean na preferência dos democratas O ex-comandante da Otan Wesley Clark se aproximou do governador de Vermont, Howard Dean, na preferência dos democratas em todo o país, informa uma pesquisa realizada por CNN-USA Today-Gallup. De acordo com a sondagem, Dean, que está sob forte pressão dos outros candidatos a candidato, conta com 24% da preferência do eleitorado democrata, enquanto que Clark aparece com 20%. A pesquisa, realizada entre 2 e 5 deste mês, tem uma margem de erro de cinco pontos porcentuais para mais ou para menos, representando um virtual empate. Há um mês, a mesma pesquisa mostra Dean 21 pontos na frente de Clark.