Classe média volta às urnas no Irã

Eles tinham desistido. Depois da tentativa fracassada de reformas do ex-presidente Mohammad Khatami (1997-2005), os jovens e a classe média se desencantaram com a política. No segundo turno da eleição presidencial de 2005, o comparecimento não chegou a 50%. O desalento dos reformistas ajudou a eleger o presidente Mahmoud Ahmadinejad. Hoje, eles podem fazer a diferença de novo. A julgar pelo que se viu nas ruas de Teerã nos últimos dias, estudantes, profissionais liberais e mulheres devem comparecer em massa para votar no moderado Mir Hussein Mousavi - que não chega a ser um reformista, mas parece o único capaz de derrotar o conservador Ahmadinejad. É muito mais o sentimento de rejeição ao presidente do que de adesão ao programa de Mousavi - há 20 anos fora da política, depois que deixou o cargo de primeiro-ministro - que move os seus eleitores. Para eles, Ahmadinejad representa a imposição estrita da moral islâmica; o isolamento do Irã e a hostilidade do mundo diante da atitude de desafio com que conduz o programa nuclear, nega o Holocausto e o Estado de Israel; inflação e desemprego. Não há pesquisas confiáveis no Irã. Mas os outros dois candidatos, o reformista Mahdi Karroubi e o conservador Mohsen Rezaei, não parecem ter chances."Em geral, não gostamos de nenhum deles, não temos muita esperança", diz a arquiteta Marie Nuri, de 26 anos. "Mas Ahmadinejad é horrível, faz muita bobagem. Ou mudamos o sistema do país, ou vamos embora. Precisamos mesmo é de uma nova revolução." Para muitos, a participação na campanha da mulher de Mousavi, Zaghra Rahnavard, professora de ciência política, simbolizou a possibilidade de um pouco mais de igualdade. Zaghra não é exatamente uma liberal. Ela liderou em 2000 uma campanha para que as mulheres usassem roupas coloridas no lugar do chador preto - que as cobre dos pés à cabeça -, mas defende o uso do véu e é autora de uma peça em que o escritor Salman Rushdie, de Os Versos Satânicos, aparece como o diabo. Mousavi foi um revolucionário islâmico e primeiro-ministro conservador (1981-89). É em contraste com Ahmadinejad que o casal parece moderno. Ex-integrante dos basijs, a milícia semiestatal que impõe o código de vestimentas e comportamento islâmicos, Ahmadinejad defende costumes considerados arcaicos, como os homens poderem se casar com até quatro mulheres. Claro que ele não desagrada a todos os jovens e mulheres. "Nosso governo é religioso e não temos problema com o hijab", disse a estudante Nargues Tehgan, de 18 anos, referindo-se à obrigação de as mulheres se cobrirem com o véu. Sob o forte sol de primavera, ela usava um chador preto no comício de Ahmadinejad, na quarta-feira. "Muita gente morreu pelos ideais da Revolução Islâmica", lembrou Mahmud Darzi, de 33 anos, estudante de teologia na cidade sagrada de Qom, com uma túnica e turbante. "Pouco a pouco, ela se desviou do rumo. Mas a maioria do povo ainda quer voltar ao caminho da revolução." Ao lado dos valores da Revolução Islâmica, Ahmadinejad buscou outra identificação - com os pobres. Além de se vestir, falar e se parecer com eles, e de viajar para o interior frequentemente, Ahmadinejad distribuiu dinheiro para 5,5 milhões de pobres, concedeu financiamentos para moradias e melhorias na zona rural. O presidente dobrou o salário dos funcionários públicos e as aposentadorias. "Amo Ahmadinejad", disse a ex-professora Simi Jafari, de 50 anos, cuja aposentadoria aumentou do equivalente a R$ 400 para R$ 800. Enquanto isso, os preços subiram, sobretudo nos supermercados não subsidiados, frequentados pela classe média. O litro do leite, que em 2007 custava o equivalente a R$ 0,50, vale agora R$ 1,20; o quilo do arroz aumentou nos quatro anos de governo de R$ 2,10 para R$ 4,10. "Os preços subiram muito, e só estão estáveis agora por causa da eleição", disse Caroline Mahmudi, uma dona de casa de 32 anos. "Com esse custo de vida, é preciso votar em Mousavi." A inflação subiu de 6,5%, há quatro anos, para 14% nos últimos 12 meses; o último índice anualizado atingiu 23,6%. Ao mesmo tempo, o desemprego, que era de 10,5% em 2005, subiu para 13%, segundo o índice oficial, ou de 16% a 17%, de acordo com cálculos extraoficiais. Para o economista Said Laylaz, essa combinação de inflação e desemprego é resultado da forma como o governo "desperdiçou e saqueou" a receita de US$ 300 bilhões das exportações de petróleo e gás nesses quatro anos. O dinheiro foi destinado ao consumo e não a investimentos na produção, segundo Laylaz. Toda essa situação criou uma polarização sem precedentes desde a revolução de 1979. Embora ela tenha sido estimulada pelo presidente, pode prejudicá-lo nessa eleição. O diretor do Conselho Eleitoral, Kamran Daneshjoo, previu que o comparecimento poderá superar os 79,93% da eleição de 1997, quando Khatami obteve seu primeiro mandato. "Os que normalmente não votam, e poderão ir às urnas, são a oposição silenciosa ao regime", diz Khosrow Soltani, editor do jornal Iran News.