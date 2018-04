Clérigo adverte sobre ocupação estrangeira no Iêmen O mais influente clérigo do Iêmen, acusado pelos Estados Unidos de ter ligação com a Al-Qaeda, advertiu hoje o governo sobre permitir a "ocupação estrangeira" do país com a crescente cooperação com os Estados Unidos contra o grupo terrorista. As declarações do xeque Abdul-Majid al-Zindani refletem a profunda desconfiança entre os iemenitas sobre as intenções de Washington em relação às atividades de ajuda e treinamento no combate ao terrorismo.