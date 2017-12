Clérigo alertou polícia sobre extremistas islâmicos O clérigo de uma mesquita de Londres, entre cujos freqüentadores estava o homem acusado de tentar derrubar um avião com explosivos ocultos em seus sapatos, disse nesta quinta-feira que os policiis fizeram pouco caso quando ele advertiu que extremistas estavam recrutando jovens muçulmanos. Richard Reid, que freqüentava essa mesquita de Brixton, foi controlado pelas aeromoças e passageiros quando aparentemente quis detonar os explosivos durante um vôo da American Airlines de Paris a Miami, no sábado. "Temos dito já há tempos que esta gente está recrutando (militantes). Advertimos sobre eles, e vejam o que aconteceu", disse Abdul Haqq Baker. "Quando vimos nos jornais (o que aconteceu), achamos que nosso pior pesadelo havia se tornado realidade". Baker disse que Reid - também conhecido como Abdel Rahim - se afastou da comunidade de Brixton depois de ser cooptado pelos extremistas. Reid foi acusado de intimidar ou atacar a tripulação de um avião comercial e poderá ser sentenciado a até 20 anos de prisão. O atacante está sob custódia e vigilância constante para evitar que se suicide, enquanto passa por exames psicológicos. Segundo versões da imprensa, Reid nasceu em Londres em 1973, filho de um jamaicano e de uma inglesa. Foi parar em Brixton em 1996, depois de cumprir uma sentença de prisão por delitos de rua, disse a imprensa. A Scotland Yard não quis dar nenhum detalhe sobre seus antecedentes. Personalidade agradável - Baker disse que Reid tinha "uma personalidade muito agradável, amistosa, afável, com o entusiasmo dos recém-convertidos". Mas também acrescentou que era "muito impressionável", e receptivo aos extremistas que distribuíam volantes no local. Segundo Baker, Reid começou a freqüentar a mesquita quase ao mesmo tempo que Zacarias Moussaoui, francês de ascendência marroquina acusado nos EUA de conspiração vinculada aos ataques de 11 de setembro naquele país. A cadeia ABC informou na quarta-feira nos EUA que as autoridades policiais européias tinham provas de que houve contatos entre Moussaoui e Reid no fim do ano passado e que os dois passaram algum tempo juntos em um campo de treinamento da rede Al-Qaeda de Osama bin Laden. Segundo a ABC, fontes que a rede não identifica disseram que alguns suspeitos membros da Al-Qaeda detidos no Afeganistão identificaram Reid em fotografias que lhes foram apresentadas pelos interrogadores. "Nos últimos tempos em que Zacarias Moussaoui assistia aos serviços relgiosos da comunidade e manifestava abertamente seus pontos de vista, o senhor Reid também estava presente", havia dito Baker à imprensa. "Tenho firme convicção de que ambos assistiam a aulas dadas por extremistas e que não poderiam assistir em nosso centro", acrescentou. Ingenuidade - Baker duvidou de que Reid pudesse ter agido por contra própria. "Ele podia ser facilmente manipulado", explicou. "O modo pelo qual tentou cometer este ato (a tentativa de explosão do avião) demonstra sua ingenuidade. Foi posto à prova sem saber". O serviço secreto holandês informou nesta quinta-feira, por meio do porta-voz do Serviço de Segurança Interna, Vincent van Steen, que está investigando informes segundo os quais Reid esteve em dezembro em Amsterdam, capital da Holanda, onde supostamente teria comprado os sapatos (tênis) utilizados para esconder o explosivo. Em Israel, o jornal Yediot Ahronot informou hoje que Reid visitou o país em junho durante uma semana. Reid teria sido interrogado pelo pessoal de segurança do aeroporto Ben Gurion em sua chegada, mas foi liberado, segundo o diário, que não citou fontes. A versão não pôde ser confirmada de forma independente