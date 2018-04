Clérigo extraditado pelo Reino Unido chega aos EUA

Abu Hamza al-Masri, o clérigo extremista, foi trancafiado perto de um tribunal federal de Manhattan para responder a acusações de conspiração com parceiros de Seattle para estabelecer um campo de treinamento terrorista no Oregon e de ter ajudado a raptar 16 pessoas, entre as quais dois turistas americanos, no Iêmen, em 1998.

Os dois que se apresentaram a um tribunal de New Haven, em Connecticut - Syed Talha Ahsan, de 33 anos, e Babar Ahmad, de 38 - declararam ser inocentes da acusação de que teriam fornecido dinheiro, recrutas e equipamento a terroristas no Afeganistão e Chechênia.

Os demais suspeitos são Khaled al-Fawwaz, de 50 anos, natural da Arábia Saudita, e o egípcio Adel Abdul Bary, de 52, que serão julgados por suposta participação nas explosões de duas embaixadas dos EUA na África, em 1998. Os ataques deixaram 224 mortos, incluindo 12 americanos. Eles foram indiciados em um caso que também acusava Osama bin Laden. As informações são da Associated Press.