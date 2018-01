Clérigo indonésio será libertado em 4 de abril O mais famoso clérigo muçulmano ligado à militância islâmica indonésia, Abu Bakar Bashir, será libertado da prisão em 4 de abril, depois de a Suprema Corte do país ter reduzido pela metade sua sentença de três anos de prisão, disse nesta terça-feira um funcionário da corte. Bashir foi detido pouco depois dos atentados contra a paradisíaca ilha indonésia de Bali em meio a acusações de que ele lideraria a Jemaah Islamiyah, uma facção extremista responsabilizada pelos ataques e acusada de laços com a rede Al-Qaeda, liderada pelo milionário saudita no exílio Osama bin Laden. Em 12 de outubro de 2002, duas explosões em casas noturnas de Bali resultaram na morte de 202 pessoas, turistas estrangeiros em sua maioria. Bashir não foi implicado no processo pelo atentado. Sua condenação engloba acusações referentes a falsificação de documentos e violação das leis de imigração. A Suprema Corte da Indonésia optou por reduzir a pena de Bashir de três anos para 18 meses. Não foi apresentada justificativa para a redução da sentença. O réu deverá ser libertado em 4 de abril, prosseguiu Moegihardjo, um funcionário da corte que, como muitos indonésios utiliza apenas um nome. Quando a data da libertação de Bashir foi divulgada, centenas de simpatizantes reunidos em frente à corte gritaram "Deus é grande!" Trata-se da segunda redução da pena originalmente imposta a Bashir. Em setembro último, uma corte setenciou o clérigo de 65 anos a quatro anos de reclusão por traição e crimes ligados às leis de imigração. Entretanto, ele foi absolvido da acusação de liderar a Jemaah Islamiyah. Em dezembro, uma corte de apelações derrubou a condenação por traição, mas manteve o veredicto sobre a falsificação de documentos para entrar e sair ilegalmente da Indonésia. Com isso sua sentença foi reduzida para três anos. Tanto a promotoria quanto a defesa recorreram da sentença. A Suprema Corte da Indonésia não justificou sua decisão reduzir ainda mais a pena.