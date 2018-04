Clérigo iraniano faz discurso bélico contra Israel Um assessor do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, disse que a república islâmica atingirá a cidade israelense de Tel-Aviv com seus mísseis se for atacada, reportou hoje a agência de notícias Fars. "Se o inimigo se arriscar e disparar um míssil em direção ao Irã, a poeira provocada pelo impacto do míssil iraniano subirá no coração de Tel-Aviv mesmo antes que abaixe a poeira do ataque inimigo" no Irã, disse o clérigo Mojtaba Zolnoor, que representa Khamenei na Guarda Revolucionária, um corpo de elite.