Clérigo iraniano renuncia em protesto contra radicais Um clérigo popular renunciou ao cargo de pregador de uma mesquita, em protesto contra a crescente influência dos radicais no cenário islâmico. O aiatolá Jalaleddin Taheri anunciou sua decisão em declaração na terça-feira - data do terceiro aniversário de uma incursão dos radicais a um alojamento universitário que matou uma pessoa, deixou pelo menos 20 feridos e provocou a pior rebelião em décadas. A Associated Press conseguiu, nesta quarta-feira, cópia de declaração, escrita à mão. Na declaração, o clérigo, que ocupou este cargo por 30 anos, afirmou que, em nome da religião, os radicais estavam "paralisando" as instituições civis e aquelas que haviam sido eleitas. "Aqueles que estão segurando as rédeas do poder às custas de sacrificar as santidades e as crenças religiosas do povo procuram justificar a violência em nome da religião e até aprovam um grupo de idiotas arruaceiros a ... lançar crimes hediondos contra um alojamento universitário", afirmou Taheri.