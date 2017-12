Clérigo islâmico palestino é chamado a Paris Um importante líder religioso palestino informa que partirá para Paris, a pedido de autoridades palestinas. Taissir Dayut Tamimi, chefe do tribunal islâmico da Cisjordânia e Faixa de Gaza, disse que vai a Paris para "estar perto do presidente Arafat neste momento crucial". Representantes do governo palestino já disseram que Arafat pode estar vivendo suas últimas horas. Tamimi não deu mais detalhes, mas sua opinião poderá ter peso em qualquer decisão sobre o momento de desligar os aparelhos que mantêm Arafat vivo.