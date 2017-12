Clérigo pede à Aliança que não entregue Al-Qaeda aos EUA Um destacado clérigo muçulmano pediu hoje aos combatentes afegãos para não atacarem lutadores da Al-Qaeda encurralados na região de Tora Bora, e não entregá-los aos americanos caso se rendam, divulgou a Agência de Imprensa Islâmica Afegã. O mulá Fazil Hadi Shenwari, o líder religioso da província afegã onde está localizada Tora Bora, disse que os combatentes da Al-Qaeda não são criminosos, e que as divergências com eles deveriam ser resolvidas pacificamente. "Eles vieram para cá para participar da jihad (guerra santa) e, se concordarem em entregar suas armas, devem ser tratados com justiça e não serem entregues à América ou a outros infiéis", afirmou o mulá à agência baseada no Paquistão. Shenwari disse que Osama bin Laden era o único criminoso entre os integrantes da Al-Qaeda, e que "os árabes comuns não têm culpa e a guerra contra eles não tem justificativa". Leia o especial