Clérigo radical iraquiano Moqtada al-Sadr retorna ao Irã

Sadr ficou no Iraque, para onde voltou depois de quase quatro anos de exílio no Irã, por pouco mais de duas semanas. A visita de Sadr ao Iraque fez parte de uma campanha para ampliar sua credibilidade nos círculos políticos e religiosos iraquianos, após o período de exílio no país vizinho.

Nas últimas semanas, Sadr reuniu-se com o grão-aiatolá Ali al-Sistani e o presidente do Iraque, Jalal Talabani. As informações são da Associated Press.