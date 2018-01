Clérigo sunita diz que resistência iraquiana é "legítima" Um proeminaente clérigo da minoria sunita do Iraque - grupo que detinha o poder durante o regime de Saddam Hussein - classificou a idéia americana de que a resistência iraquiana vem sendo articulada por terroristas estrangeiros como ?imaginária?. ?Nossa posição sobre a resistência no Iraque é a de qualquer muçulmano que vê sua terra ocupada?, disse Hareth al-Darri, chefe do Comitê de Estudiosos Muçulmanos do Iraque, em entrevista à TV Al-Jazira. A lei islâmica, disse ele, ?ordena que se resista ao inimigo... A resistência é principalmente iraquiana. É nacionalista, busca libertar a terra, o que é legítimo?.