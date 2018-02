Segundo a emissora, o xeque Mohammad Said Ramadan al-Buti foi morto após a explosão na mesquita de Eman, no distrito central de Mazraa. Não foram divulgados mais detalhes, mas é possível que mais pessoas tenham morrido, já que o templo estava lotado de fiéis que foram ao local para fazer suas orações. As informações são da Associated Press.