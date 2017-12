Clérigo xiita iraquiano fugiu para o Irã, diz TV americana O clérigo xiita iraquiano Moqtada al-Sadr fugiu para o Irã, informou nesta terça-feira a rede de televisão norte-americana ABC News. Segundo a emissora, o líder deixou o Iraque há três semanas, rumo a Teerã, onde tem parentes. Al Sadr comandava o grupo Exército Mahdi, supostamente envolvido na guerra civil que vem ocorrendo no Iraque desde o início da ocupação americana, em março de 2003. A rede de televisão, que citou militares americanos de alta categoria como fonte de sua informação, acrescentou que a saída de Sadr, coincidiu com o reforço das tropas dos Estados Unidos no Iraque. Segundo a ABC, Sadr deixou o Iraque por medo de um bombardeio. "Ele teme que uma bomba detone a sua casa", disse uma das fontes à rede de televisão. A emissora diz que nos últimos meses Sadr vinha promovendo soluções políticas, e não militares. Alguns setores radicais da sua organização não estavam muito contentes e pediam responder com mais violência aos ataques sunitas. A rede de televisão informou que as autoridades americanas no Iraque aumentarão sua vigilância sobre os membros do Exército Mahdi.