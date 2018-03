Clérigos do Paquistão cancelam encontro com Taleban Os clérigos do Paquistão cancelaram uma segunda visita que estava planejada para o Afeganistão, para tentar resolver com as autoridades do Taleban o impasse sobre a entrega de Osama bin Laden, acusado pelos EUA de ser o autor dos ataques terroristas contra o país no começo de setembro. Segundo o porta-voz do partido islâmico Jamaat-e-Islami, Ameerul Azeem, a visita foi cancelada diante da rígida posição assumida pelo Taleban, que reiterou ontem sua posição de não entregar Bin Laden sem apresentação de provas e convidou os EUA para negociar. Na sexta-feira da semana passada, uma delegação de clérigos paquistaneses e membros da inteligência do Paquistão estiveram com os líderes do Taleban para negociar uma solução amigável para o impasse com os EUA. A missão não obteve avanço, já que o Taleban negou-se a entregar Bin Laden.