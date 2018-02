Clérigos sauditas culpam pecados por seca Clérigos muçulmanos da Arábia Saudita conduziram preces pedindo chuva nesta quinta-feira, culpando uma série de pecados pela seca. Entre as causas da falta de chuvas estariam os novos direitos das mulheres. Dirigindo-se a centenas de fiéis em Meca, o clérigo da Grande Mesquita Abdel Rahman bin Abdel Aziz al-Sudeis disse que os muçulmanos devem purificar seus corações da ?inveja, ciúme, ódio, rompimento (de relações), brigas e inimizade por questões triviais? e pediu a Deus por perdão e pelo fim da seca. ?Não existe pecado sem infelicidade, e não há fim do castigo sem arrependimento; os pecados são perigosos porque, onde quer que existam, segue-se a destruição?, disse Al-Sudeis. Ele fez foco nas mulheres, dizendo que os pecados femininos incluem ?vaidade, remoção do véu, misturar-se (com homens), indiferença para com o véu?.