Clero argentino participará de consulta popular sobre a Alca Os bispos da Argentina se reunirão nesta semana na cidade de San Miguel para decidir se participarão da consulta popular sobre a entrada do país na Área de Livre Comércio das Américas (Alca). A consulta, que será realizada entre os dias 20 e 26 deste mês, está sendo organizada por ONGs e sindicatos em toda a Argentina. A igreja argentina, que durante décadas caracterizou-se por apoiar regimes militares e posições conservadoras, nos últimos anos adquiriu um tom mais "social". Desde a intensificação das negociações da Alca - e diante da intransigência dos EUA em negociar o fim dos subsídios agrícolas - a Igreja argentina passou por severos questionamentos sobre a área de livre comércio continental. O temor do clero argentino é que a o tecido social argentino, enfraquecido por uma seqüência de crises econômicas e financeiras, possa ser mais abalado ainda com a implantação da Alca. Desta forma, a Igreja argentina seguiria os passos de sua colega brasileira, que no ano passado colaborou com a realização de uma consulta popular similar. Embora a decisão do clero só seja anunciada oficialmente daqui a alguns dias, os bispos do sul do país já declararam sua adesão à consulta. Andinos - O Secretário de Relações Econômicas Internacionais, Martín Redrado, afirmou que o esboço de acordo entre o Mercosul e a Comunidade Andina (CAN) para o livre comércio entre esses dois blocos "foi um grande avanço". O esboço foi assinado em Lima neste fim de semana pelos ministros e vice-ministros de Relações Exteriores do Mercosul e da CAN. A intenção é que as tarifas comerciais sejam reduzidas gradualmente até chegarem a zero em doze anos a partir de janeiro de 2004.