Cliente acha pedaço de dedo em hambúrguer A rede de restaurantes americanos TGI Friday´s pediu desculpas nesta terça-feira a um cliente que encontrou um dedo em um sanduíche de uma loja em Bloomington, Indiana. Segundo uma porta-voz do Friday´s, um dos responsáveis pela cozinha se cortou e, na agitação para ajudar o funcionário, ninguém percebeu na hora que ele tinha perdido parte do dedo. O próprio ferido "não se deu conta do que tinha acontecido até que chegou ao hospital", explicou a porta-voz. Enquanto tudo acontecia, outro empregado serviu o hambúrguer a um cliente, que imediatamente viu o pedaço de dedo. "Certamente, admitimos a gravidade do incidente e lamentamos muito que tenha ocorrido", explicou a porta-voz. O cliente chamou a Polícia, mas os agentes explicaram que nenhum delito tinha sido cometido.