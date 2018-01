Cliente atira em advogado na saída do tribunal Enraivecido, um cliente disparou contra seu advogado na saída de um tribunal, ontem, em Los Angeles. Uma equipe de TV conseguiu gravar o ataque, O atirador, William Strier, de 64 anos, respondia por um crime de tráfego e, após uma discussão com Gerald Curry, atirou na garganta e no rosto do advogado, que buscou refúgio atrás de uma árvore. Depois, o perseguiu. A vítima se arrastou na terra para escapar. Strier se afastou em seguida, como se nada tivesse acontecido, mas acabou sendo preso por um juiz.