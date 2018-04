Clima ajuda bombeiros e volta de desabrigados na Austrália

Favorecidos pelo tempo bom, os bombeiros australianos estão próximos de conter os incêndios florestais que arrasaram o sul da Austrália nesta semana, matando 181 pessoas e mais de 1 milhão de animais, enquanto a polícia começou a permitir que a população das comunidades atingidas retornasse para suas casas. Veja também: Incêndios mataram um milhão de animais na Austrália Resgate de coala em incêndio chega ao YouTube Cerca de 12 focos ainda destroem a região na manhã deste sábado, 14, do sul do Estado de Vitória e, segundo autoridades, os incêndios poderão ser contidos totalmente dentro de duas semanas. O subdiretor do Serviço de Bombeiros, Geoff Conway, disse que este tempo favorável, que se prolongará durante o domingo, permite consolidar as linhas de contenção e avançar na extinção das chamas. A polícia afirma que mais de 200 pessoas de vários povoados atingidos retornaram brevemente para suas residências, encontrando em seu retorno casas destruídas e carros queimados nas ruas. As visitas foram feitas com o auxílio de ônibus sob severas restrições. Cinzas apareceram arrastadas por ventos do nordeste sobre Melbourne, onde habitam 3,8 milhões de pessoas, e as autoridades alertaram aos cidadãos do risco para a saúde de idosos, crianças e pessoas com problemas respiratórios. O número de pessoas deslocadas - a Cruz Vermelha chegou a receber 7 mil - começou a cair com a abertura de algumas localidades atingidas. Os incêndios, alguns provocados, começaram em 7 de fevereiro, quando a região sul da Austrália estava há duas semanas sob uma onda de calor sem precedentes. Na sexta-feira passada, a Polícia acusou uma pessoa de ter provocado o incêndio que atingiu a localidade de Churchill e matou 21 pessoas. Depois de sete dias desde que começaram os incêndios no estado de Victoria, a lista de mortos chega a 181, os desaparecidos somam 50, os edifícios destruídos totalizam 1,834 mil e o terreno arrasado, principalmente florestas, ocupa uma área de 4,13 mil quilômetros quadrados. Coala resgatado O bombeiro australiano que resgatou um coala dos incêndios florestais que devastaram o sudeste do país foi condecorado como herói neste sábado, 14, por ativistas de direitos humanos dos animais. O animal ganhou destaque mundial e se tornou símbolo de esperança de sobrevivência no país. O vídeo com o resgate de Sam já recebeu mais de 700 mil visitas no site de vídeos YouTube. O coala foi resgatado com queimaduras nas patas em meio a uma área devastada pelo fogo e bebeu água da garrafa do bombeiro que o encontrou. Algo incomum a um coala selvagem, que geralmente é arredio com humanos, dizem especialistas. Além da tragédia humana na Austrália, acredita-se que mais de 1 milhão de animais nativos tenham morrido nos piores incêndios da história do país, segundo o Resgate de Vida Selvagem do estado de Victoria. Entre alguns dos animais que conseguiram sobreviver, estão cangurus, coalas e répteis, além de alguns menos conhecidos, como equidnas e gambás. Segundo a agência AFP, David Tree foi recompensado por seu ato pelo grupo Peta (People for the Ethical Treatment of Animals; Pessoas pela Ética no Tratamento de Animais em português), que lhe concedeu o título de Herói para os animais. Sam se recupera com seu novo namorado, o coala Bob, em um abrigo de animais.