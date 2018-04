Clima de incerteza faz dólar subir

Desde que a Argentina entrou em um ciclo de crises políticas e econômicas, em meados dos anos 70, suas tensões institucionais, sociais e econômicas podem ser medidas pela oscilação do dólar. Nos últimos meses, o país voltou a ser tomado pela incerteza. A proximidade das eleições parlamentares de domingo - que podem levar o governo da presidente Cristina Kirchner a perder o controle do Congresso - contribuíram para alta do dólar, refúgio preferido dos argentinos e termômetro da apreensão nacional. Neste cenário, a moeda americana passou de 3 pesos, em janeiro, para 3,80 ontem, índice mais alto desde julho de 2002. O fenômeno, está sendo chamado no mercado financeiro de Buenos Aires de "dólar eleitoral". Nas cidades do interior, a moeda americana chegou a 3,85 pesos. Com ironia, os operadores de agências de câmbio consultadas pelo Estado avaliaram: "Um dia a menos para as eleições de domingo, um centavo a mais para a cotação do dólar". Assim, a Argentina apresenta um comportamento diferenciado do resto dos países, onde o dólar tende a cair. A alta das últimas semanas, afirmam os economistas, só não foi maior porque o Banco Central argentino realizou constantes intervenções para impedir uma disparada que pudesse causar turbulências. De acordo com economistas, por trás da alta estão os temores da população de que o governo desvalorize a moeda após as eleições, além do medo de um "tarifaço" dos serviços públicos e de uma disparada nos preços dos alimentos. A consultoria Bein e Associados afirma, com base em dados do Fed, o banco central dos EUA, que os argentinos são os cidadãos que possuem, proporcionalmente, mais dólares nas mãos em todo o mundo depois dos americanos. Cada argentino tem, em média, US$ 1,3 mil em dinheiro guardado em casa ou em cofres de segurança. Os russos vêm em segundo lugar, com US$ 550 per capita. No mês passado, os argentinos depositaram cerca de US$ 55 milhões em bancos do vizinho Uruguai.