Clima frio atrapalha viagens para o ano-novo chinês Estradas tomadas por neve e gelo têm causado problemas em partes do sul e leste da China antes do feriado do ano-novo, que desencadeia a maior migração anual do mundo. A neve e a chuva de granizo nos aeroportos das cidades do leste e sudoeste impediram centenas de pessoas de seguir viagem nesta semana, informou hoje a agência de notícias oficial Xinhua.