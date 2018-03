Clima melhora um pouco os incêndios na Califórnia Uma pequena melhora no clima ajudou a diminuir um pouco o problema dos incêndios na Califórnia. Segundo o Departamento de Florestas e Proteção a Incêndios do Estado, porém, havia 288 focos de incêndio ainda ativos, a maioria nas montanhas que circundam a borda norte do Vale Central. Na maior parte desta região não houve as chuvas que causaram um grande deslizamento de terra no lado leste de Sierra Nevada, em uma área que perdeu sua vegetação por incêndios ocorridos no ano passado. O deslizamento fechou uma rodovia e forçou pessoas de 50 residências e deixarem suas casas. Segundo funcionários, a via foi reaberta hoje. Uma pessoa foi morta na semana passada pelo fogo. Cerca de cem casas foram destruídas pelos incêndios nas três últimas semanas na Califórnia. No Estado de Washington, 200 moradores do Vale Spokane que haviam deixado suas casas na sexta-feira puderam retornar. Segundo os bombeiros que trabalhavam na área, 60% do fogo que atingiu a área já havia sido controlado.